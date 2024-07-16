Кремль отреагировал на заявления кандидата в вице-президенты США, который выступал за переговоры
Песков: Кремль видел высказывания Вэнса, но не торопится давать оценку
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты США, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Фото © ТАСС/AP/
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл преждевременным давать оценку кандидату в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймсу Дэвиду Вэнсу и его заявлениям.
"Нет, Кремлю он не знаком. Мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ. Но, знаете, одно дело, когда человек является кандидатом, другое дело, когда он является уже действующим руководителем. Зачастую это бывает "две большие разницы", поэтому преждевременно давать какие-то оценки", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Джо Байден назвал Вэнса "клоном Трампа по всем вопросам", а Илон Маск, напротив, обрадовался назначению. Ранее Вэнс выступал за переговоры с РФ и считал провальной политику, которую демократы ведут в том числе в отношении Киева.