Кремль отреагировал на заявления кандидата в вице-президенты США, который выступал за переговоры

"Нет, Кремлю он не знаком. Мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ. Но, знаете, одно дело, когда человек является кандидатом, другое дело, когда он является уже действующим руководителем. Зачастую это бывает "две большие разницы", поэтому преждевременно давать какие-то оценки", — подчеркнул представитель Кремля.