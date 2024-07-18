Спонсор написал речь для "достойного" ухода Байдена
Daily Beast: Спонсор написал для Байдена речь о снятии кандидатуры с выборов
Один из крупных спонсоров Демократической партии США подготовил речь, с которой действующий президент страны Джо Байден смог бы "достойно" выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает издание Daily Beast.
Имя автора неизвестно, но журналисты узнали некоторые идеи, изложенные в речи. Так, в начале капитулирующий Байден должен сказать о важности спасения души Америки и об опасном положении демократии. Посему и на выборах должен выиграть демократ. И хоть сам Байден считает, что может продолжать управление страной, народ желает более молодого президента, а значит, главе Белого дома суждено уйти.
Отдельным пунктом указано, что Байден должен поклясться бороться за завершение конфликта в Секторе Газа и поддержать нового кандидата.
Ранее Life.ru рассказывал, что лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал лидера страны Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Сам же президент отмечал, что готов уйти на покой только по состоянию здоровья.
Результаты последних опросов общества в США складываются в удручающую для Байдена картину. Рейтинг действующего главы Соединённых Штатов резко обвалился на фоне роста поддержки кандидата в президенты Дональда Трампа, на жизнь которого 13 июля было совершено покушение. Теперь 14 ключевых для избирательной кампании штатов склоняются в пользу республиканца. Но и на этом проблемы ставленника Демократической партии не заканчиваются — сегодня стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. При этом в Белом доме уверяют, что у него лишь лёгкие симптомы, а в прошлом он не раз вакцинировался. По мнению политолога, ковид Байдена может быть своеобразным ответом на покушение на Трампа. Выборы в США пройдут в ноябре.
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