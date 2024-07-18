Спонсор написал речь для "достойного" ухода Байдена

Один из крупных спонсоров Демократической партии США подготовил речь, с которой действующий президент страны Джо Байден смог бы "достойно" выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Имя автора неизвестно, но журналисты узнали некоторые идеи, изложенные в речи. Так, в начале капитулирующий Байден должен сказать о важности спасения души Америки и об опасном положении демократии. Посему и на выборах должен выиграть демократ. И хоть сам Байден считает, что может продолжать управление страной, народ желает более молодого президента, а значит, главе Белого дома суждено уйти.

Отдельным пунктом указано, что Байден должен поклясться бороться за завершение конфликта в Секторе Газа и поддержать нового кандидата.