"Моя премьера": Стрелявший в Трампа оставил в Steam предупреждение о покушении

Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения на бывшего президента США Дональда Трампа оставил на игровой онлайн-платформе Steam "угрожающее сообщение" о некой "премьере". По данным телеканала Fox News, об этом узнали сенаторы во время тематического брифинга. Когда был сделан пост, не уточняется.

"13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться", — написал Крукс.

По данным телеканала ABC News, в автомобиле стрелявшего нашли бронежилет, который по неизвестной причине не был надет. Некоторые следователи считают, что Крукс хотел умереть во время нападения. А в кармане мужчины, как утверждается, нашли дистанционный передатчик, который мог активировать два подозрительных устройства, обнаруженных в машине и дома.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, данные с телефона и компьютера Крукса показали "некоторые признаки" наличия у него проблем с психикой: он искал в Сети информацию о тяжёлом депрессивном расстройстве. Несмотря на это, мужчина был в хороших отношениях с родителями, хотя они не были вовлечены в его жизнь.