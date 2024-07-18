"Моя премьера": Стрелявший в Трампа оставил в Steam предупреждение о покушении
Fox News: Крукс перед покушением на Трампа предупредил в Steam о своей "премьере"
Томас Мэтью Крукс. Обложка © Wikipedia
Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения на бывшего президента США Дональда Трампа оставил на игровой онлайн-платформе Steam "угрожающее сообщение" о некой "премьере". По данным телеканала Fox News, об этом узнали сенаторы во время тематического брифинга. Когда был сделан пост, не уточняется.
"13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться", — написал Крукс.
По данным телеканала ABC News, в автомобиле стрелявшего нашли бронежилет, который по неизвестной причине не был надет. Некоторые следователи считают, что Крукс хотел умереть во время нападения. А в кармане мужчины, как утверждается, нашли дистанционный передатчик, который мог активировать два подозрительных устройства, обнаруженных в машине и дома.
Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, данные с телефона и компьютера Крукса показали "некоторые признаки" наличия у него проблем с психикой: он искал в Сети информацию о тяжёлом депрессивном расстройстве. Несмотря на это, мужчина был в хороших отношениях с родителями, хотя они не были вовлечены в его жизнь.
Также установлено, что Крукс увлечённо следил за влиятельными и известными людьми, но без какой-либо идеологической или партийной ориентации. А за последние месяцы он получил много посылок с "опасными веществами", говорится в публикации.
Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Томас Крукс засел с винтовкой на крыше близлежащего здания и сделал несколько выстрелов. Бывший президент США отделался незначительным ранением уха, нападавшего ликвидировали на месте. На фоне покушения глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за безопасность Трампа, однако отказалась уходить в отставку.