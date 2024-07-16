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16 июля, 03:51

Глава Секретной службы признала ответственность за безопасность Трампа, но есть нюанс

Глава Секретной службы США Читл не уйдёт в отставку из-за стрельбы в Трампа

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл. Обложка © X / U.S. Secret Service

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл. Обложка © X / U.S. Secret Service

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл не собирается подавать в отставку после покушения на бывшего главу Америки Дональда Трампа. Об этом она сообщила в эфире телеканала ABC News. При этом чиновник признала свою ответственность за произошедшее.

"Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", — пояснила Читл.

Однако, по её словам, стоит учесть тот факт, что в этот день Секретная служба делила обязанности с местными силовиками. Те занимались внешней охраной, а её подчинённые — внутренней. Так как стрелок расположился на крыше здания, в котором находились правоохранители, ответственность лежит на них, подчеркнула Читл.

Трамп с перебинтованным ухом впервые появился на публике после покушения
Трамп с перебинтованным ухом впервые появился на публике после покушения

Само покушение на Дональда Трампа случилось на митинге в Пенсильвании. Пуля прошла в паре сантиметров от головы политика, задев ухо. Стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, спрятавшийся на крыше одного из зданий неподалёку. Мужчина был застрелен ответным огнём силовиков. Сейчас охрана экс-главы Белого дома на мероприятиях усилена.

Анатолий Симоненко
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