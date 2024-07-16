Глава Секретной службы признала ответственность за безопасность Трампа, но есть нюанс

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл не собирается подавать в отставку после покушения на бывшего главу Америки Дональда Трампа. Об этом она сообщила в эфире телеканала ABC News. При этом чиновник признала свою ответственность за произошедшее.

"Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", — пояснила Читл.