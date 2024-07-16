Глава Секретной службы признала ответственность за безопасность Трампа, но есть нюанс
Глава Секретной службы США Читл не уйдёт в отставку из-за стрельбы в Трампа
Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл. Обложка © X / U.S. Secret Service
Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл не собирается подавать в отставку после покушения на бывшего главу Америки Дональда Трампа. Об этом она сообщила в эфире телеканала ABC News. При этом чиновник признала свою ответственность за произошедшее.
"Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", — пояснила Читл.
Однако, по её словам, стоит учесть тот факт, что в этот день Секретная служба делила обязанности с местными силовиками. Те занимались внешней охраной, а её подчинённые — внутренней. Так как стрелок расположился на крыше здания, в котором находились правоохранители, ответственность лежит на них, подчеркнула Читл.
Само покушение на Дональда Трампа случилось на митинге в Пенсильвании. Пуля прошла в паре сантиметров от головы политика, задев ухо. Стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, спрятавшийся на крыше одного из зданий неподалёку. Мужчина был застрелен ответным огнём силовиков. Сейчас охрана экс-главы Белого дома на мероприятиях усилена.