Трамп с перебинтованным ухом впервые появился на публике после покушения
Бывший президент США Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения. Политик с перебинтованным ухом приехал на съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.
Публике его представили как "следующего президента Соединенных Штатов".
Трамп впервые появился на публике после покушения. Видео © X / Team Trump (Text TRUMP to 88022)
В начале съезда республиканцы официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты. Сам политик также выбрал возможного вице-президента страны.
Life.ru напоминает, 13 июля на митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля прошла в паре сантиметров от головы политика, задев ухо. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, находившийся на крыше одного из зданий неподалёку. Силовики ликвидировали его на месте. Сейчас охрана Трампа на мероприятиях усилена.
Кадр видео X / Team Trump (Text TRUMP to 88022)