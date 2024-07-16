Байдену пришлось оправдаться за призыв поместить Трампа "в яблочко"

Президенту США Джо Байдену пришлось объясняться за слова, сказанные больше недели назад о своём политическом оппоненте Дональде Трампе: "Нужно поместить его в яблочко". Как лидер Белого дома рассказал в эфире NBC, он не подразумевал под этим оружейный прицел, а говорил о том, что за политиком нужно тщательнее следить.