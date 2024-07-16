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16 июля, 02:13

Байдену пришлось оправдаться за призыв поместить Трампа "в яблочко"

Байден признал неправоту за призыв поместить Трампа "в яблочко" до покушения

Президенту США Джо Байдену пришлось объясняться за слова, сказанные больше недели назад о своём политическом оппоненте Дональде Трампе: "Нужно поместить его в яблочко". Как лидер Белого дома рассказал в эфире NBC, он не подразумевал под этим оружейный прицел, а говорил о том, что за политиком нужно тщательнее следить.

"Я имел в виду: сосредоточьтесь на нём. Сосредоточьтесь на том, что он делает, сосредоточьтесь на его политике, сосредоточьтесь на количестве лжи, которую он сказал в ходе дебатов", — пояснил Байден после покушения на кандидата от республиканцев, заметив, что использовать такое слово было ошибкой.

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Сама же попытка покушения на Дональда Трампа состоялась 13 июля, когда он выступал перед своими сторонниками в Пенсильвании. Пуля просвистела в паре сантиметров от головы политика, задев ухо. Стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс, находившийся на крыше одного из зданий неподалёку. Силовики ликвидировали его на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Анатолий Симоненко
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