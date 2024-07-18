Появились удивительные подробности в деле о покушении на Дональда Трампа
CBS: Сотрудник охраны Трампа заметил снайпера за несколько минут до покушения
Тактическая группа, охранявшая бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, заметила Томаса Мэтью Крукса за несколько минут до покушения. По словам источника телеканала CBS News, она располагалась в здании, крыша которого использовалась стрелявшим в качестве позиции.
Снайпер из группы увидел, как Крукс лежит и прицеливается в направлении митинга, сфотографировал его и передал информацию на командный пункт. После этого двое сотрудников полиции попытались подняться на крышу, но стрелявший уже открыл огонь по политику.
Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше здания неподалёку, сделал несколько выстрелов. Политик отделался лёгким ранением уха. Стрелявшего ликвидировали на месте. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. В Штатах считают, что жизнь Трампа до сих пор находится в опасности. Глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за его безопасность, однако отказалась уходить в отставку.
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