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18 июля, 05:47

Появились удивительные подробности в деле о покушении на Дональда Трампа

CBS: Сотрудник охраны Трампа заметил снайпера за несколько минут до покушения

Тактическая группа, охранявшая бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, заметила Томаса Мэтью Крукса за несколько минут до покушения. По словам источника телеканала CBS News, она располагалась в здании, крыша которого использовалась стрелявшим в качестве позиции.

Снайпер из группы увидел, как Крукс лежит и прицеливается в направлении митинга, сфотографировал его и передал информацию на командный пункт. После этого двое сотрудников полиции попытались подняться на крышу, но стрелявший уже открыл огонь по политику.

Секретная служба заметила странное поведение стрелявшего в Трампа, но упустила его из виду
Секретная служба заметила странное поведение стрелявшего в Трампа, но упустила его из виду

Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше здания неподалёку, сделал несколько выстрелов. Политик отделался лёгким ранением уха. Стрелявшего ликвидировали на месте. Один человек погиб, ещё несколько пострадали. В Штатах считают, что жизнь Трампа до сих пор находится в опасности. Глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за его безопасность, однако отказалась уходить в отставку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Матвей Константинов
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