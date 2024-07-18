Появились удивительные подробности в деле о покушении на Дональда Трампа

Тактическая группа, охранявшая бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, заметила Томаса Мэтью Крукса за несколько минут до покушения. По словам источника телеканала CBS News, она располагалась в здании, крыша которого использовалась стрелявшим в качестве позиции.

Снайпер из группы увидел, как Крукс лежит и прицеливается в направлении митинга, сфотографировал его и передал информацию на командный пункт. После этого двое сотрудников полиции попытались подняться на крышу, но стрелявший уже открыл огонь по политику.