Секретная служба заметила странное поведение стрелявшего в Трампа, но упустила его из виду

Секретная служба США за час до покушения на Дональда Трампа заметила странное поведение стрелка Мэтью Крукса, сообщил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

"Его определили как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак", — сказал Баррассо телеканалу NBC, добавив, что сотрудники потеряли его из виду.