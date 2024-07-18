Секретная служба заметила странное поведение стрелявшего в Трампа, но упустила его из виду
Баррассо: Секретная служба заметила странное поведение стрелявшего в Трампа
Секретная служба США за час до покушения на Дональда Трампа заметила странное поведение стрелка Мэтью Крукса, сообщил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.
"Его определили как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак", — сказал Баррассо телеканалу NBC, добавив, что сотрудники потеряли его из виду.
В результате никто не взял на себя ответственность. По мнению сенатора, глава Секретной службы Кимберли Читл должна оставить свой пост.
Напомним, покушение на Трампа произошло в ходе митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля просвистела рядом с головой политика, задев ухо. Стрелявшим оказался Томас Мэтью Крукс, он находился на крыше одного из ближайших к сцене зданий, но сразу же был ликвидирован полицейскими. В США считают, что жизнь Трампа до сих пор в опасности из-за возможных повторных попыток нападений. Глава Секретной службы признала ответственность за безопасность политика, но отказалась уходить в отставку.
ТАСС / AP Photo/Gene J. Puskar