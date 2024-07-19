Байден вскоре выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ

Президент США Джо Байден собирается отказаться от участия в ноябрьских выборах главы государства, но не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом заявил обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин. По словам его источников в Демократической партии, нынешнему хозяину Белого дома уже подготовили речь.

"Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника", — утверждает журналист.

По словам Гальперина, в партии надеятся, что Байден поддержит "открытый процесс", в ходе которого Харрис и другие претенденты смогут выбрать кандидата. Национальный съезд пройдёт 19-22 августа в Чикаго.