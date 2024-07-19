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19 июля, 05:41

Байден вскоре выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ

Newsmax: Байден снимется с предвыборной гонки, но не будет поддерживать Харрис

Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light / ТАСС / AP / Joe Lamberti

Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light / ТАСС / AP / Joe Lamberti

Президент США Джо Байден собирается отказаться от участия в ноябрьских выборах главы государства, но не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом заявил обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин. По словам его источников в Демократической партии, нынешнему хозяину Белого дома уже подготовили речь.

"Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника", — утверждает журналист.

По словам Гальперина, в партии надеятся, что Байден поддержит "открытый процесс", в ходе которого Харрис и другие претенденты смогут выбрать кандидата. Национальный съезд пройдёт 19-22 августа в Чикаго.

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Напомним, по данным Axios, уже в грядущие выходные Джо Байден намерен объявить о выходе из предвыборной гонки. Утверждается, что члены Демпартии и крупнейшие доноры избирательной кампании считают, что президент США не сможет изменить общественное мнение о своём преклонном возрасте и победить Дональда Трампа.

Матвей Константинов
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