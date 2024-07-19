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18 июля, 23:48

"Мы близки к концу": В США предсказали будущее Байдена

NBC: Политическая карьера Байдена подходит к концу

Президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse

Президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse

Политическая карьера пока ещё действующего хозяина Белого дома Джо Байдена подходит к концу. Как передаёт телекомпания NBC со ссылкой на свои источники, один из близких к главе Соединённых Штатов людей сообщил, что у 46-го американского лидера земля уходит из-под ног.

"Мы близки к концу", — сказал другой близкий к президенту человек.

Журналисты подчёркивают, что даже ярые сторонники демократа считают, что уже всё предрешено. Настроение самого Байдена, по данным источников, тоже изменилось в вопросе по поводу его участия на предстоящих в ноябре текущего года выборах.

Также телеканал отметил, что это происходит, несмотря на громкие заявления американского лидера, что он никуда не уйдёт. Помимо этого, согласно предоставленным сведениям, сторонники главы США ожидают, что кампания получит только четверть от первоначально запланированных пожертвований.

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Ранее Life.ru писал, что члены Демократической партии США отложили онлайн-голосование за выдвижение кандидатуры Байдена на второй срок. Изначально оно должно было пройти на следующей неделе, но его перенесли на начало августа.

Алексей Соловьёв
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