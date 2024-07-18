Обама дал Байдену совет после стремительного краха рейтингов

Экс-президент Соединённых Штатов от Демократической партии Барак Обама выразил мнение, что его соратнику и действующему главе США Джо Байдену стоит всерьёз подумать о том, насколько "жизнеспособна" его кандидатура на выборах американского лидера в ноябре. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Washington Post.

"Обама в последние дни заявил своим приближенным, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры, по словам многих людей, информированных о его рассуждениях", — указано в материале.

Издание отмечает, что пусть Обама на публике и защищал действующего американского лидера после обескураживающего фиаско на дебатах с оппонентом в борьбе за президентский пост, ещё одним бывшим главой США Дональдом Трампом, неуклонное падение рейтингов Байдена вызывает у него серьёзное беспокойство. А в связи с тем обстоятельством, что 81-летний политик был вице-президентом при Обаме и они давно дружат, многие влиятельные члены демпартии предлагают бывшему руководителю США обсудить с ним этот вопрос.