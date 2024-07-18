Обама дал Байдену совет после стремительного краха рейтингов
WP: Обама призвал Байдена подумать о "жизнеспособности" своей кандидатуры
Барак Обама и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZB Photos
Экс-президент Соединённых Штатов от Демократической партии Барак Обама выразил мнение, что его соратнику и действующему главе США Джо Байдену стоит всерьёз подумать о том, насколько "жизнеспособна" его кандидатура на выборах американского лидера в ноябре. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Washington Post.
"Обама в последние дни заявил своим приближенным, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры, по словам многих людей, информированных о его рассуждениях", — указано в материале.
Издание отмечает, что пусть Обама на публике и защищал действующего американского лидера после обескураживающего фиаско на дебатах с оппонентом в борьбе за президентский пост, ещё одним бывшим главой США Дональдом Трампом, неуклонное падение рейтингов Байдена вызывает у него серьёзное беспокойство. А в связи с тем обстоятельством, что 81-летний политик был вице-президентом при Обаме и они давно дружат, многие влиятельные члены демпартии предлагают бывшему руководителю США обсудить с ним этот вопрос.
Дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок активно ведутся после провальных дебатов с Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят его отказаться от участия в выборах. Накануне стало известно, что у главы США подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой — по мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение.