Демократы отложили выдвижение Байдена кандидатом в президенты США

Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение кандидатуры действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Онлайн-голосование за кандидатуру Байдена должно было пройти на следующей неделе, но его перенесли на начало августа. По словам собеседников газеты, соответствующее решение было принято на фоне протестов со стороны выборных должностных лиц и некоторых членов Демократической партии. Они считают, что голосование лишит смысла проведение съезда партии, на котором официально выдвигается кандидат. Съезд демократов, к слову, запланирован на 19 августа в Чикаго.

Вместе с тем, пишет издание, всё больше и больше демократов стали сомневаться в том, что Байдену нужно идти на выборы, поскольку они оценивают его шансы на победу невысоко.