Демократы отложили выдвижение Байдена кандидатом в президенты США
NYT: Демократы перенесли выдвижение Байдена кандидатом в президенты до августа
Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение кандидатуры действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Онлайн-голосование за кандидатуру Байдена должно было пройти на следующей неделе, но его перенесли на начало августа. По словам собеседников газеты, соответствующее решение было принято на фоне протестов со стороны выборных должностных лиц и некоторых членов Демократической партии. Они считают, что голосование лишит смысла проведение съезда партии, на котором официально выдвигается кандидат. Съезд демократов, к слову, запланирован на 19 августа в Чикаго.
Вместе с тем, пишет издание, всё больше и больше демократов стали сомневаться в том, что Байдену нужно идти на выборы, поскольку они оценивают его шансы на победу невысоко.
Как сообщал Life.ru ранее, в переизбрании Байдена засомневался даже экс-президент США Барак Обама. Он выразил мнение, что действующему американскому лидеру следует всерьёз подумать о том, насколько "жизнеспособна" его кандидатура. При этом СМИ пишут, что хозяин Белого дома может выйти из гонки уже в ближайшие дни.
Дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят Байдена отказаться от участия в выборах. Накануне стало известно, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение.
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