Пост Байдена в соцсети привёл в бешенство его однопартийцев в Конгрессе
Axios: Пост Байдена о заражении коронавирусом взбесил демократов в Конгрессе
Президент США Джо Байден взбесил некоторых однопартийцев в Конгрессе постом в соцсети Х о своей болезни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на конгрессменов-демократов.
Накануне, 17 июля, в предвыборном аккаунте американского лидера, который сдал положительный тест на коронавирус, появилась публикация I'm sick, что в переводе означает "Я болен". Через несколько минут там появилось дополняющая надпись: "От Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы. Если вы согласны, нажмите на ссылку", ведущую на сбор денег.
Примечательно, что в таком контексте выражение I'm sick меняет своё значение и используется уже для выражения усталости, а перевести его можно как "Я устал". Опрошенные изданием конгрессмены-демократы также заявили, что устали "от бездействия и от людей, которые защищают Байдена, вот-вот потеряющего Белый дом".
Разговоры о том, что Байдену не стоит баллотироваться на новый президентский срок, начали активно вестись после дебатов, которые нынешний глава Белого дома проиграл бывшему — Дональду Трампу. После этого рейтинг Байдена резко обвалился, и многие политики и знаменитости стали уговаривать его выйти из предвыборной гонки. Но и на этом проблемы ставленника Демократической партии не заканчиваются — сегодня стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По мнению политолога, ковид может быть пиар-ходом команды президента США, чтобы хоть немного перетянуть популярность у Трампа, который пережил покушение.
Flickr / Whitehouse