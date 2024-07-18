Пост Байдена в соцсети привёл в бешенство его однопартийцев в Конгрессе

Президент США Джо Байден взбесил некоторых однопартийцев в Конгрессе постом в соцсети Х о своей болезни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на конгрессменов-демократов.

Накануне, 17 июля, в предвыборном аккаунте американского лидера, который сдал положительный тест на коронавирус, появилась публикация I'm sick, что в переводе означает "Я болен". Через несколько минут там появилось дополняющая надпись: "От Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы. Если вы согласны, нажмите на ссылку", ведущую на сбор денег.

Примечательно, что в таком контексте выражение I'm sick меняет своё значение и используется уже для выражения усталости, а перевести его можно как "Я устал". Опрошенные изданием конгрессмены-демократы также заявили, что устали "от бездействия и от людей, которые защищают Байдена, вот-вот потеряющего Белый дом".