Метания Байдена, переговоры Зеленского и Трампа, секретное прозвище Карла III в школе: обзор мировых новостей 19 июля Байден заговорил как расист, почему депутаты сидят в наморднике в Европарламенте, какой скандал закатили в Париже перед Олимпиадой артисты — дайджест мировой повестки в материале Life. 19 июля, 10:34 Байден продолжает вести себя неадекватно. Обложка © ТАСС / Susan Walsh

Что решил Байден с выборами

Нынешний глава Белого дома Джо Байден принял решение снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов. Об этом рассказал комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин.

По его словам, Байден доработает свой срок до конца, но уже на этих выходных объявит о своём решении. "Речь для него составляется", — отметил Халперин.

Близость Байдена к судьбоносному решению подтвердила и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По словам трёх чиновников из Демократической партии США, она указала на высокую вероятность ухода Байдена из выборной гонки.

Ранее экс-президент Барак Обама выразил мнение, что Байдену нужно задуматься о своих перспективах снова стать президентом. "Обама недавно заявил своим приближённым, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры", — пишет газета Washington Post.

Сам Байден продолжает вести себя неадекватно, что подрывает доверие к нему даже у традиционного электората демократов. В интервью каналу BET глава Белого дома задумался и выдал расистский пассаж — назвал министра обороны США Ллойда Остина "чернокожим человеком": "Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил… главой Минобороны чернокожего мужчину".

Что Зеленский хочет рассказать Трампу про Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры, сообщает CNN. Этот звонок должен стать первым между двумя политиками с тех пор, как Трамп перестал быть главой Белого дома.

"Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу", — сообщает телеканал, ссылаясь на источники.

Однако до этого в интервью BBC Зеленский сказал, что Трамп ничего не понимает в ситуации на Украине. "Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединёнными Штатами", — сказал глава киевского режима.

Зачем депутаты пришли в Европарламент в намордниках

Румынский депутат, лидер партии S.O.S. Romania Диана Шошоаке надела намордник во время заседания Европарламента. Фото © ТАСС / Ronald Wittek

Румынский депутат, лидер партии S.O.S. Romania Диана Шошоаке надела намордник во время заседания Европарламента. "Я могу делать все что хочу. У меня есть право говорить, я была выбрана румынами, а вы убиваете людей в Румынии. Это мешок для этих людей. Вы убиваете людей. Не трогайте меня! Свобода слова! Сообщение от Румынии: уберите руки от Румынии, позор вам, не убивайте людей!" — сказала она. Однако после того как она надела намордник в знак протеста и несколько раз перебила выступающих, её попросили уйти. Об этом сообщил её коллега Луис Лазарус.

Шошоаке выступает против поддержки Украины и негативно оценивает "принудительную интеграцию" в ЕС. В кулуарах она заявила журналистам, что в Румынии нет свободы слова.

В это же время 10 июля южнокорейская военная корпорация Hanwha Aerospace подписала контракт с Вооружёнными силами Румынии на 1 млрд долларов. В него войдут поставки 54 самоходных гаубиц и 36 транспортно-заряжающих машин. Кроме них в контракт войдут боеприпасы и запчасти для военной техники. Соглашение также предполагает частичную локализацию производства.

"Усилия южнокорейского ВПК на восточноевропейском рынке продукции военного назначения однозначно указывают на то, что Вашингтон делегировал Сеулу военно-техническое освоение данного фланга НАТО. Это укладывается в логику программной речи переутверждённой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте о превращении ЕС в "настоящий оборонный союз", — говорит военный аналитик Александр Степанов.

В чём Путин признался Карлсону

Журналист из США Такер Карлсон сообщил для Wall Street Journal детали личной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным после проведённого интервью. Путин, по словам Карлсона, выразил обеспокоенность возможностью эскалации украинского конфликта до применения ядерного оружия, рассказал об американской администрации, чьи "украинские корни" мешают закончить конфликт, и выразил разочарование, что не общался с президентом США с февраля 2022 года.

Какая кличка была у Карла III и как он заработал авторитет

"Помпонный чудик" — так в шутку называли одноклассники Карла III в школе. Сам будущий король не обижался на шутки сверстников. "Несмотря на то что другие ученики дразнили будущего короля за то, что он был "помпонным чудиком", ему нравилось проводить там время. Позже он признавался, что это помогло ему стать тем, кто он есть, и безусловно пошло на пользу", — говорится в материале Daily Mail.

Ранее одноклассник рассказал, как король Англии поднял свой авторитет в школе — он не рассказал об учениках, курящих за зданием. "Король Англии пощадил меня. Я очень благодарен Чарльзу за то, что он не сообщил обо мне директору. Это спасло меня от четырёх или шести порезов на ягодицах", — передаёт слова Ричарда Кумника Mirror.

Олимпиада под угрозой

Церемония открытия Олимпийский игр в Париже оказалась на грани срыва в связи с протестами артистов, передаёт The Mirror. "Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр", — заявили в Союзе артистов-исполнителей Франции. Там недовольны отношением к артистам. Например, неприемлемые условия труда и отсутствие конструктивного диалога в команде.

Авторы Михаил Сироткин