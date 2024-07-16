МИД Индии вызвал на ковёр посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в РФ

Индийский МИД в понедельник вызвал посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука, чтобы тот дал объяснения по поводу высказываний Владимира Зеленского о недавнем визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.