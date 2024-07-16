МИД Индии вызвал на ковёр посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в РФ
Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Индийский МИД в понедельник вызвал посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука, чтобы тот дал объяснения по поводу высказываний Владимира Зеленского о недавнем визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.
Индийское министерство дало понять, что руководству страны не понравились слова Зеленского, назвавшего приезд Моди в РФ "сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине". В качестве ответной меры Индия приняла решение отложить заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурного сотрудничества между двумя странами, сообщили авторы статьи.
Напомним, что Нарендра Моди вместе со своей делегацией прибыл в российскую столицу 8 июля для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Там индийский премьер пообещал главе России, что его страна будет оказывать любое содействие для установления мира на Украине. В Администрации Президента РФ сообщили, что главным итогом этой встречи стала программа сотрудничества обеих сторон до 2030 года.