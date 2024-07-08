Путин угостил Моди чаем на веранде в Ново-Огарёве

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который в понедельник, 8 июля, прибыл с визитом в Москву. Глава государства угостил коллегу чаем на веранде в резиденции в Ново-Огарёве.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на сегодня запланировано неформальное общение. Однако оно будет содержательным. Главы государств поговорят "со свободной повесткой дня один на один".