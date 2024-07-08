Путин угостил Моди чаем на веранде в Ново-Огарёве
В Ново-Огарёве начались неформальные переговоры Путина и Моди
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который в понедельник, 8 июля, прибыл с визитом в Москву. Глава государства угостил коллегу чаем на веранде в резиденции в Ново-Огарёве.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Ново-Огарёво на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на сегодня запланировано неформальное общение. Однако оно будет содержательным. Главы государств поговорят "со свободной повесткой дня один на один".
Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. В этом году Нарендра Моди решил лично прилететь в Россию. В Кремле ранее раскрыли подробности программы визита Моди в столицу РФ, а сам индийский премьер ранее опубликовал сообщение на русском языке, заявив, что Индия ожидает дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией.
Telegram / "Кремль. Новости"