"Повестка дня будет богатая": Песков рассказал о программе визита Моди в Россию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры как в узком, так и в расширенном составах. Возможно, им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста.

Песков высказался о программе визита Моди в Россию. Видео © Telegram / Зарубин

"Мы ожидаем очень важного полноформатного визита. <...> Повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", — прокомментировал представитель Кремля предстоящий визит Моди в Москву.