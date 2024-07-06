"Повестка дня будет богатая": Песков рассказал о программе визита Моди в Россию
Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры как в узком, так и в расширенном составах. Возможно, им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста.
Песков высказался о программе визита Моди в Россию. Видео © Telegram / Зарубин
"Мы ожидаем очень важного полноформатного визита. <...> Повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", — прокомментировал представитель Кремля предстоящий визит Моди в Москву.
Ранее сообщалось, что Нарендра Моди приедет в Россию в понедельник, 8 июля. Визит индийского премьера продлится два дня. Ожидается, что на переговорах Моди и Путин, в частности, обсудят дальнейшее развитие российско-индийских отношений и вопросы международной повестки дня.
ТАСС / Александр Демьянчук