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6 июля, 14:44

"Повестка дня будет богатая": Песков рассказал о программе визита Моди в Россию

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры как в узком, так и в расширенном составах. Возможно, им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста.

Песков высказался о программе визита Моди в Россию. Видео © Telegram / Зарубин

"Мы ожидаем очень важного полноформатного визита. <...> Повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", — прокомментировал представитель Кремля предстоящий визит Моди в Москву.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди приедет в Россию в понедельник, 8 июля. Визит индийского премьера продлится два дня. Ожидается, что на переговорах Моди и Путин, в частности, обсудят дальнейшее развитие российско-индийских отношений и вопросы международной повестки дня.

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Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
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