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4 июля, 10:34

Премьер Индии Моди посетит Россию 8–9 июля

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди намечен на 8–9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На переговорах с Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", — говорится в сообщении.

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Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. Ранее СМИ также сообщали, что визит индийского лидера в РФ состоится 8 июля.

Александра Вишнякова
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