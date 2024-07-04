Премьер Индии Моди посетит Россию 8–9 июля

"На переговорах с Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", — говорится в сообщении.

Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. Ранее СМИ также сообщали, что визит индийского лидера в РФ состоится 8 июля.