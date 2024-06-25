СМИ назвали дату визита премьера Индии в Россию Tribune: Премьер Индии Моди посетит Москву 8 июля 25 июня, 07:29 Премьер Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС/Александр Демьянчук

Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля посетит Москву, об этом сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. По данным издания, визит будет однодневным, однако ТАСС утверждает, что Моди пробудет в РФ два дня.

"Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит, но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте", — пишет Tribune.

По данным газеты, поездка, "подчеркнёт взаимодействие между Индией и Россией, которые ищут новые партнёрские отношения в быстро меняющемся мировом порядке".

Информацию о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию сейчас активно готовится, журналистам подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях "Примаковских чтений". Однако он пока не назвал конкретных дат.

Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались.



Авторы Александра Вишнякова