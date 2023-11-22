В Кремле рассказали о перспективах поездки Путина в Чечню
Песков: Путин обязательно посетит Чечню в подходящее время
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Kremlin.ru
Глава государства Владимир Путин обязательно посетит Чечню с рабочим визитом, как только для этого появится подходящее время. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы", — сообщил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о возможности визита.
Предварительных сроков визита президента в Чечню Песков не озвучил и напомнил о том, что сейчас "очень напряжённая повестка".
Лайф сообщал, что в ходе прошедшей 20 ноября встречи руководитель Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Кадыров отметил, что на него ругаются старейшины из-за того, что глава государства не приезжает.