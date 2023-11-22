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22 ноября, 03:16

В Кремле рассказали о перспективах поездки Путина в Чечню

Песков: Путин обязательно посетит Чечню в подходящее время

<p>Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/72377/photos/72954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин обязательно посетит Чечню с рабочим визитом, как только для этого появится подходящее время. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы", — сообщил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о возможности визита.

Предварительных сроков визита президента в Чечню Песков не озвучил и напомнил о том, что сейчас "очень напряжённая повестка".

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Лайф сообщал, что в ходе прошедшей 20 ноября встречи руководитель Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Кадыров отметил, что на него ругаются старейшины из-за того, что глава государства не приезжает.

Оксана Попова
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