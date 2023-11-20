"Теперь эти мысли кажутся странными": Путин рассказал об идее перенести столицу Чечни из Грозного
Путин: Когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, но теперь это кажется странным
Виды города Грозного. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Российский лидер Владимир Путин вспомнил, что когда-то обсуждался вопрос о переносе столицы Чечни, однако сейчас это кажется странным на фоне совершенно замечательного Грозного. Об этом президент заявил в ходе церемонии передачи регионам страны новой техники для общественного транспорта.
"Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти всё до основания? Теперь эти мысли кажутся странными", — отметил глава государства, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Путин также подчеркнул, что транспортная составляющая для Грозного и республики в целом играет большую роль.
"Людям, которые живут там, спасибо за то, что сделано, ну и вам, конечно, тоже. Продолжим эту совместную работу, безусловно, и дальше", — добавил Путин.
20 ноября в России отмечается День работника транспорта. Современный праздник появился в 2020 году. Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив важную роль транспортного комплекса в развитии экономики России. Российский лидер призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта в регионах РФ и подчеркнул, что ждёт, когда правительство предоставит новые предложения по его модернизации.