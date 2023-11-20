"Теперь эти мысли кажутся странными": Путин рассказал об идее перенести столицу Чечни из Грозного

Российский лидер Владимир Путин вспомнил, что когда-то обсуждался вопрос о переносе столицы Чечни, однако сейчас это кажется странным на фоне совершенно замечательного Грозного. Об этом президент заявил в ходе церемонии передачи регионам страны новой техники для общественного транспорта.

"Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти всё до основания? Теперь эти мысли кажутся странными", — отметил глава государства, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Путин также подчеркнул, что транспортная составляющая для Грозного и республики в целом играет большую роль.