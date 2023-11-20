Путин ждёт предложения кабмина по ускорению обновления общественного транспорта

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство предоставит новые предложения по увеличению темпов обновления парка общественного транспорта в РФ. Также глава государства заявил, что рассчитывает на безусловное выполнение тех поручений, что уже были даны.

"Модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена", — заявил Путин, подчеркнув, что конкретные поручения на этот счёт уже были даны, в том числе по итогам заседания президиума Госсовета в августе текущего года.

Президент добавил, что ожидает от правительства новых предложений по наращиванию темпов обновления парка общественного транспорта в регионах России. Путин также назвал важным то, что прикладываемые в данном направлении усилия обеспечивают развитие мощностей российских производителей техники. Глава государства поблагодарил специалистов за продуктивный труд.