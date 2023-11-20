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20 ноября, 16:14

Путин ждёт предложения кабмина по ускорению обновления общественного транспорта

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство предоставит новые предложения по увеличению темпов обновления парка общественного транспорта в РФ. Также глава государства заявил, что рассчитывает на безусловное выполнение тех поручений, что уже были даны.

"Модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена", — заявил Путин, подчеркнув, что конкретные поручения на этот счёт уже были даны, в том числе по итогам заседания президиума Госсовета в августе текущего года.

Президент добавил, что ожидает от правительства новых предложений по наращиванию темпов обновления парка общественного транспорта в регионах России. Путин также назвал важным то, что прикладываемые в данном направлении усилия обеспечивают развитие мощностей российских производителей техники. Глава государства поблагодарил специалистов за продуктивный труд.

Названо число выпущенных в России автомобилей с начала года

Названо число выпущенных в России автомобилей с начала года

Напомним, День работника транспорта отмечается в России 20 ноября. Современный праздник появился в 2020 году. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1809 году Александр I учредил первые в России государственные регулирующие органы в транспортной отрасли, отвечавшие за работу различных видов транспорта, — Управление водяных и сухопутных коммуникаций и Корпус инженеров путей сообщения и входящий в его состав институт. Ранее Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив важную роль транспортного комплекса в развитие экономики России.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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