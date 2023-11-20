Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли России с профессиональным праздником. Глава государства отметил важную роль, которую эта сфера играет в развитии страны.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

К поздравлениям также присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что в стране наблюдается устойчивый рост транспортной отрасли. Глава кабмина пожелал работникам "новых успехов и достижений", а также счастья в семейной жизни.

День работника транспорта отмечается в России 20 ноября. Современный праздник появился в 2020 году. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1809 году Александр I учредил первые в России государственные регулирующие органы в транспортной отрасли, отвечавшие за работу различных видов транспорта, — Управление водяных и сухопутных коммуникаций и Корпус инженеров путей сообщения и входящий в его состав институт.