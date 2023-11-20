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20 ноября, 10:25

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин отметил важную роль транспортного комплекса в развитии экономики России

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли России с профессиональным праздником. Глава государства отметил важную роль, которую эта сфера играет в развитии страны.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

К поздравлениям также присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что в стране наблюдается устойчивый рост транспортной отрасли. Глава кабмина пожелал работникам "новых успехов и достижений", а также счастья в семейной жизни.

День работника транспорта отмечается в России 20 ноября. Современный праздник появился в 2020 году. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1809 году Александр I учредил первые в России государственные регулирующие органы в транспортной отрасли, отвечавшие за работу различных видов транспорта, — Управление водяных и сухопутных коммуникаций и Корпус инженеров путей сообщения и входящий в его состав институт.

Всемирный день ребёнка, День работника транспорта, Федотов день: Праздники и приметы 20 ноября

Всемирный день ребёнка, День работника транспорта, Федотов день: Праздники и приметы 20 ноября

Ранее Лайф писал, что Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что общество ценит их службу.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Ян Поланин
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