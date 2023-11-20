Всемирный день ребёнка, День работника транспорта, Федотов день: Праздники и приметы 20 ноября Сегодня, 20 ноября 2023 года, в России отмечается один из праздников, посвящённых детям. На этот день также выпадают два профессиональных праздника — их отмечают работающие с подрастающим поколением медики и все работники сферы транспорта, а последних в России миллионы. 19 ноября, 21:01 20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка. Обложка © Shutterstock

Всемирный день ребёнка

20 ноября в России и других странах отмечается добрый праздник — Всемирный день ребёнка. Рассказываем о нём: это официальный международный праздник;

учреждён Генассамблеей ООН в 1945 году;

отмечается каждый год 20 ноября, по календарю не сдвигается;

в эту дату в 1959 года была принята Декларация прав ребёнка;

в 1989 году — Конвенция о правах ребёнка;

цель праздника — подчеркнуть важность заботы о детях и создания условий для их развития по всему миру.

Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнок с рождения имеет право на имя и приобретение гражданства, а также право знать своих родителей и право на их заботу. Подписавшие этот документ государства должны гарантировать, что ребёнок не будет разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют, что это необходимо в интересах ребёнка. Также каждый ребёнок имеет право на здравоохранение, образование и защиту.

Увы, по информации ООН, сейчас в мире каждый пятый ребёнок живёт в крайней нищете. 160 миллионов детей поставлены в условия, когда вынуждены работать, чтобы выжить. А около 240 миллионов детей-инвалидов находятся в изоляции и лишены доступа к образованию и хорошей медицине.

Во Всемирный день ребёнка проходят акции, посвящённые вопросам заботы о детях. С обращениями выступают известные деятели культуры, искусств, звёзды шоу-бизнеса. Звучат призывы внимательно относиться к детям, не быть безразличными к трудностям, с которыми они сталкиваются. Благотворительные фонды проводят сбор денег, вещей, учебников для детских домов и малоимущих семей.

День педиатра

20 ноября отмечается День педиатра. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

20 ноября в России отмечается праздник, посвящённый детским докторам, — День педиатра. Рассказываем о нём: это международный профессиональный праздник;

официально не утверждён;

приурочен ко Всемирному дню ребёнка;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 20 ноября;

празднуется в профессиональном сообществе.

Педиатр — это врач, который стоит на страже здоровья детей с момента их появления на свет, поэтому во многих странах профессиональный праздник этих медиков отмечается 20 ноября, во Всемирный день ребёнка. Оба праздника идут рука об руку уже много лет, однако День педиатра пока официально не утверждён.

Значение педиатра для ребёнка и его семьи трудно переоценить. Хороший детский врач становится надёжной опорой для родителей малыша на долгие годы. Этим можно объяснить и повышенное внимание государства к педиатрии. В любой стране одна из главных задач системы здравоохранения — сокращение детской смертности, а этого нельзя достичь без высококвалифицированных педиатров, высокотехнологичных методов лечения, охвата всей территории страны специализированными детскими медучреждениями.

Кстати, российские врачи внесли огромный вклад в развитие мировой педиатрии. Так, отечественная школа педиатрии знаменита такими именами, как С.Ф. Хотовицкий, Н.А. Тольский, Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин, Г.Н. Сперанский, Н.С. Корсаков, В.И. Молчанов, Ю.Ф. Домбровская, А.А. Баранов, Л.М. Рошаль. Ко Дню педиатра уже традиционно приурочены медицинские съезды, конференции и различные благотворительные акции.

День работника транспорта

20 ноября в России отмечается День работника транспорта. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

20 ноября в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День работника транспорта. Вот несколько фактов о нём: утверждён приказом Минтранса России от 10 августа 2020 года;

отмечается ежегодно 20 ноября, по календарю не смещается;

приурочен к дате создания в Российской империи единого госоргана в сфере транспорта;

широко отмечается на предприятиях транспортной сферы.

До недавнего времени в России не было единого праздника у работников всего транспорта. Ситуацию решили изменить в 2020 году. Приурочить его решили к 20 ноября, поскольку в 1809 году именно в эту дату император Александр I основал Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём.

С тех пор сфера транспорта пережила много революционных изменений: появились автомобили, поезда, метро, масштабное развитие получил торговый и пассажирский флот. Сейчас в России более 400 отраслей производственной и непроизводственной сферы, почти каждая из них сопряжена с работой транспортников. В этой сфере в России занято более четырёх миллионов человек самых разных специальностей. Это не только водители, машинисты, пилоты, но и, например, работники дорожного хозяйства, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам, транспортной безопасности, административный и вспомогательный персонал и так далее.

Единый профессиональный день, как отмечали в Минтрансе, позволит сплотить трудовые коллективы, будет способствовать укреплению традиций и сохранению историко-культурного наследия транспортной отрасли России.

Праздник иконы Божией Матери "Взыграние Младенца"

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца". Видео © YouTube / Белобережская пустынь

20 ноября православные отмечают праздник иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". Обрели её в этот день в 1795 году в Николо-Угрешском монастыре под Москвой. Во время Октябрьской революции случилась трагедия — образ был утерян и о нём ничего не было известно почти 100 лет.

Однако в 2003 году в монастырь пришла женщина и пожертвовала образ, который очень напоминал потерянную святыню. Опознав в иконе утраченную, её вернули на прежнее место. Теперь она хранится в алтаре Преображенского собора.

Особенность иконы в том, что Младенец Иисус, играя, протягивает руки к Богородице. В этот момент она прижимается к нему щекой. В этом заложен образ материнской заботы. Любовь Богородицы к Иисусу — это любовь ко всему человечеству. Подобные образы есть ещё на Афоне и Балканах. К иконе Божией Матери "Взыграние Младенца" часто обращаются женщины, которые ждут ребёнка. Перед ней молятся о беременности, здравии чада и его матери, об удачных родах.

Приметы 20 ноября

Федотов день

В Русской православной церкви 20 ноября также чтят память Феодота Кирского, которого называют также Феодотом-корчемником. Это святой мученик, который пострадал в начале IV века во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Согласно преданию, жил в городе Анкира, владел гостиницей и корчмой. Там кормил христиан и оказывал им помощь, много молился и вёл проповеди. Однажды он с христианскими почестями похоронил семь дев, замученных и убитых за веру. За это его подвергли пыткам и убили мечом.

На Руси в эту дату отмечали Федотов день. Считалось, что святой благоволит рыбакам. Было принято печь пирог с рыбой, угощать родных и близких. А ещё считалось, что это хороший день для проведения обрядов и чтения заговоров на беременность. Женщинам на сносях следовало проявлять доброжелательность и любовь ко всем, тогда роды пройдут быстро и легко. Благоприятной дата считалась для сватовства и женитьбы.

Погодные приметы 20 ноября

Лёд на реках застыл островками — к хорошему урожаю в следующем году.

Много снега — зимой жди больших сугробов.

Гололёд — к долгим морозам.

Петухи распелись — к оттепели.

Именинники 20 ноября

20 ноября именины может отмечать российский актёр Сергей Бурунов. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Сегодня, 20 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Афанасий

Богдан

Валерий

Василий

Вениамин

Георгий

Григорий

Евгений

Егор

Иван

Илларион

Кирилл

Константин

Максим

Михаил

Николай

Павел

Сергей

Теодор

Фёдор

Ян

Елизавета. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев