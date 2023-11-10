"Общество ценит вашу службу": Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценят вашу нелёгкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей", — заявил глава государства.

Также президент выразил уверенность, что сотрудники МВД и дальше будут профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить Отечеству и укреплять авторитет службы.

День сотрудника органов внутренних дел (до 2011 года — День милиции) отмечается ежегодно 10 ноября. В 1917 году в этот день Народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление "О рабочей милиции".