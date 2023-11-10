"Общество ценит вашу службу": Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценят вашу нелёгкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей", — заявил глава государства.
Также президент выразил уверенность, что сотрудники МВД и дальше будут профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить Отечеству и укреплять авторитет службы.
День сотрудника органов внутренних дел (до 2011 года — День милиции) отмечается ежегодно 10 ноября. В 1917 году в этот день Народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление "О рабочей милиции".
Ранее Лайф сообщал, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил сотрудников МВД, отличившихся при спасении погибавших. По словам главы ведомства, для людей, способных на подвиг, служебный и гражданский долг являются высшей ценностью, а также главным моральным ориентиром на жизненном пути. Колокольцев указал, что профессия защитника правопорядка всегда сопряжена с риском.
ТАСС / Александр Река