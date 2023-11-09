Колокольцев наградил сотрудников МВД, отличившихся при спасении погибавших
Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам органов внутренних дел, которые отличились при спасении погибавших граждан. Обложка © МВД Медиа
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл церемонию вручения наград сотрудникам, которые отличились при спасении погибавших. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал: быть полицейским — это призвание", — отметил Колокольцев.
По словам главы МВД, для людей, способных на подвиг, служебный и гражданский долг являются высшей ценностью, а также главным моральным ориентиром на жизненном пути. Колокольцев указал, что профессия защитника правопорядка всегда сопряжена с риском.
Глава ведомства отметил, что сотрудники органов внутренних дел подвергаются обстрелам, предотвращают диверсии со стороны киевского режима. При этом они эффективно противостоят преступности, защищают права и свободы россиян. Обращаясь к награждённым, Колокольцев назвал их героями.
Медали "За спасение погибавших" вручили четверым полицейским из Республики Коми. В прошлом году они спасли людей во время пожара в многоквартирном жилом доме в городе Усинске. Медали МВД России "За смелость во имя спасения" получили 17 полицейских из Бурятии, Марий Эл, Чувашии, Чукотского автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Томска и ряда других регионов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу наградил военных, которые проявили героизм в зоне проведения специальной военной операции. Торжественная церемония проходила в Национальном центре управления обороной. Российские бойцы получили медали "Золотая Звезда" — они выдаются тем, кому присвоили звание Героя России.