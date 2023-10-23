В Москве наградили победителей конкурса плакатов об СВО
АиФ вручил награды победителям конкурса плакатов о спецоперации
Редакция АиФ награждает победителей конкурса плакатов. Обложка © АиФ / Ирина Амэ
В Москве 20 октября редакция издательского дома "Аргументы и факты" наградила победителей конкурса плакатов в рамках проекта "Война и мир языком плаката". Конкурс был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ИД "Аргументы и факты" и Государственным историческим музеем.
Участники конкурса плакатов. Фото © Aif.ru / Ирина Амэ
Как сообщает aif.ru, призы вручались в номинациях "Своих не бросаем", "Я еду в Донбасс", "Культурный фронт", "Мы вместе!", "Будущее Донбасса". Работы участников оценивали главный художник АиФ Андрей Дорофеев, член творческого союза "Союз фотохудожников ДНР" и замдиректора музея "Арт-Донбасс" Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина. Кроме того, было проведено народное голосование.
"Благодаря тому, что у нас есть прекрасный художник Андрей Дорофеев, который уже 30 лет фактически создаёт плакаты — первоклассные обложки с коллажами в АиФ, вокруг нас собралась хорошая творческая компания. И мы смогли принять такое деятельное участие в организации этого конкурса", — подчеркнул главный редактор АиФ Михаил Чкаников, добавив, что планируется вывести этот конкурс на всероссийский уровень.
Также он пояснил, что идею конкурса подсказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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