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23 октября, 12:06

В Москве наградили победителей конкурса плакатов об СВО

АиФ вручил награды победителям конкурса плакатов о спецоперации

<p>Редакция АиФ награждает победителей конкурса плакатов. Обложка © <a href="https://aif.ru/event/info/za_nami_pravda_v_aif_nagradili_pobediteley_konkursa_plakatov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АиФ</a> / Ирина Амэ</p>

Редакция АиФ награждает победителей конкурса плакатов. Обложка © АиФ / Ирина Амэ

В Москве 20 октября редакция издательского дома "Аргументы и факты" наградила победителей конкурса плакатов в рамках проекта "Война и мир языком плаката". Конкурс был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ИД "Аргументы и факты" и Государственным историческим музеем.

Участники конкурса плакатов. Фото © Aif.ru / Ирина Амэ

Участники конкурса плакатов. Фото © Aif.ru / Ирина Амэ

Как сообщает aif.ru, призы вручались в номинациях "Своих не бросаем", "Я еду в Донбасс", "Культурный фронт", "Мы вместе!", "Будущее Донбасса". Работы участников оценивали главный художник АиФ Андрей Дорофеев, член творческого союза "Союз фотохудожников ДНР" и замдиректора музея "Арт-Донбасс" Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина. Кроме того, было проведено народное голосование.

"Благодаря тому, что у нас есть прекрасный художник Андрей Дорофеев, который уже 30 лет фактически создаёт плакаты — первоклассные обложки с коллажами в АиФ, вокруг нас собралась хорошая творческая компания. И мы смогли принять такое деятельное участие в организации этого конкурса", — подчеркнул главный редактор АиФ Михаил Чкаников, добавив, что планируется вывести этот конкурс на всероссийский уровень.

Также он пояснил, что идею конкурса подсказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Дарья Нарыкова
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