Вот уже неделю жители Хабаровска обсуждают масштабное граффито в центре города, над которым работала команда сообщества "Мой день" в соцсети "ВКонтакте". Местные паблики пестрили видео очевидцев, где запечатлён художник, рисующий мурал на стене одного из домов. Оказалось, что такая огромная композиция приурочена ко Дню учителя, и теперь хабаровчане могут увидеть современную интерпретацию одного из советских плакатов про педагогов.

Советский плакат "ожил" на стене дома в Хабаровске, чтобы порадовать учителей. Видео © Предоставлено LIFE

"Этим граффито мы хотели выразить нашим учителям свою искреннюю благодарность и увековечить их великий труд. Пусть наше граффито будет вечным напоминанием о великом труде учителей, которые формируют наше будущее", — отметили в сообществе.

Граффито со словами "Слава российскому учителю!", на котором изображены преподаватель и две ученицы, теперь видят не только жители близлежащих домов. Масштабный рисунок нетрудно заметить и издалека, в потоке машин. Отметим, что "советский плакат" на улице Ленина соседствует с другим граффито, посвящённым Дню Победы.

На стене дома в Хабаровске появилось масштабное граффито в честь Дня учителя. Фото © Предоставлено LIFE