Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 13:46

Названо число выпущенных в России автомобилей с начала года

Минпромторг: В России производство автомобилей за год выросло на 10%

За первые 10 месяцев этого года в России производство автомобилей выросло более чем на 10% — до 567 тысяч машин. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"По итогам января октября за 10 месяцев этого года было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", — сказал Каримов во время выступления в Совете Федерации.

В число выпущенного транспорта вошли как легковые машины, так и автобусы, грузовые и лёгкие коммерческие автомобили.

"Превращаются в "кирпич": Россиян предупредили о риске покупки европейских авто

"Превращаются в "кирпич": Россиян предупредили о риске покупки европейских авто

Ранее Лайф писал, что производство российских автомобилей Aurus Senat началось в ОАЭ. Также планируется выпуск Aurus Komendant.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Ян Поланин
  • Новости
  • Минпромторг РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров