Названо число выпущенных в России автомобилей с начала года
Минпромторг: В России производство автомобилей за год выросло на 10%
За первые 10 месяцев этого года в России производство автомобилей выросло более чем на 10% — до 567 тысяч машин. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
"По итогам января – октября — за 10 месяцев этого года — было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", — сказал Каримов во время выступления в Совете Федерации.
В число выпущенного транспорта вошли как легковые машины, так и автобусы, грузовые и лёгкие коммерческие автомобили.
Ранее Лайф писал, что производство российских автомобилей Aurus Senat началось в ОАЭ. Также планируется выпуск Aurus Komendant.
Агентство "Москва" / Александр Авилов