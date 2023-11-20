Названо число выпущенных в России автомобилей с начала года

За первые 10 месяцев этого года в России производство автомобилей выросло более чем на 10% — до 567 тысяч машин. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"По итогам января – октября — за 10 месяцев этого года — было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", — сказал Каримов во время выступления в Совете Федерации.

В число выпущенного транспорта вошли как легковые машины, так и автобусы, грузовые и лёгкие коммерческие автомобили.