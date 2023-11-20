Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта в регионах РФ
Российский лидер Владимир Путин указал на необходимость продолжения обновления общественного транспорта в городах страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта, выслушав доклад губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В этом регионе активно модернизируется подвижной состав, и глава государства призвал отставить такой же темп обновления транспорта и в будущем.
Кроме того, Путин отметил, что производители техники являются важным элементом совместной работы.
"Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов. И самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", — подчеркнул президент.
Как сообщал Лайф, Путин рассчитывает, что новые предложения по увеличению темпов обновления парка общественного транспорта в РФ предоставит кабмин. Кроме того, президент заявил, что ждёт безусловного выполнения тех поручений, которые уже были даны.
ТАСС / Егор Алеев