Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта в регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин указал на необходимость продолжения обновления общественного транспорта в городах страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта, выслушав доклад губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В этом регионе активно модернизируется подвижной состав, и глава государства призвал отставить такой же темп обновления транспорта и в будущем.

Кроме того, Путин отметил, что производители техники являются важным элементом совместной работы.

"Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов. И самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", — подчеркнул президент.