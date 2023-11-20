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20 ноября, 16:31

Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта в регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин указал на необходимость продолжения обновления общественного транспорта в городах страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта, выслушав доклад губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В этом регионе активно модернизируется подвижной состав, и глава государства призвал отставить такой же темп обновления транспорта и в будущем.

Кроме того, Путин отметил, что производители техники являются важным элементом совместной работы.

"Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов. И самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", — подчеркнул президент.

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Как сообщал Лайф, Путин рассчитывает, что новые предложения по увеличению темпов обновления парка общественного транспорта в РФ предоставит кабмин. Кроме того, президент заявил, что ждёт безусловного выполнения тех поручений, которые уже были даны.

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ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев
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