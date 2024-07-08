Моди на русском языке поделился ожиданиями от визита в Москву

Индия ожидает дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, опубликовав сообщение на русском языке в соцсети Х после прибытия в Москву.

Ранее сообщалось, что Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2. Визит премьера Индии продлится два дня — с 8 по 9 июля.

Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда президент РФ Владимир Путин и Моди только созванивались. В этом году Нарендра Моди решил лично прилететь в РФ. Ожидается, что глава индийского правительства и Путин обсудят развитие отношений между странами и международные вопросы. В Кремле ранее раскрыли подробности программы визита Моди в российскую столицу.