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8 июля, 11:40

Премьер Индии Моди прилетел в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС/AP/Peter Dejong

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС/AP/Peter Dejong

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом: его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2. Визит лидера продлится два дня — с 8 по 9 июля.

Премьер Индии Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом
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Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. В этом году Нарендра Моди решил лично прилететь в Россию. Ожидается, что глава индийского правительства и президент РФ Владимир Путин обсудят развитие отношений между странами и международные вопросы. Дмитрий Песков ранее раскрыл подробности программы визита Моди в столицу РФ.

Александра Вишнякова
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