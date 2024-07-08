Премьер Индии Моди прилетел в Россию

Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. В этом году Нарендра Моди решил лично прилететь в Россию. Ожидается, что глава индийского правительства и президент РФ Владимир Путин обсудят развитие отношений между странами и международные вопросы. Дмитрий Песков ранее раскрыл подробности программы визита Моди в столицу РФ.