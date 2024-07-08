Премьер Индии Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом

Тем временем Моди уже вылетел в Москву, где у него запланирован двухдневный официальный визит. Ожидается, что он прибудет в российскую столицу примерно в 14:50. Как указал Моди, в РФ он примет участие в 22-м ежегодном индийско-российском саммите. Он добавил, что за последние 10 лет партнёрство двух государств продвинулось в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов. В Москве Моди планирует также встретиться с индийской общиной.