Премьер Индии Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом
Премьер Индии Моди заявил, что ждёт встречи с "другом Владимиром Путиным"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждёт встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также назвал российского лидера своим другом.
"Я с нетерпением жду возможности рассмотреть с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы", — приводит заявление Моди МИД Индии на своём сайте.
Тем временем Моди уже вылетел в Москву, где у него запланирован двухдневный официальный визит. Ожидается, что он прибудет в российскую столицу примерно в 14:50. Как указал Моди, в РФ он примет участие в 22-м ежегодном индийско-российском саммите. Он добавил, что за последние 10 лет партнёрство двух государств продвинулось в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов. В Москве Моди планирует также встретиться с индийской общиной.
Ранее Life.ru рассказывал, что Нарендра Моди прилетит в Россию 8 июля с двухдневным визитом. Ожидается, что премьер Индии и президент РФ Владимир Путин обсудят развитие отношений между странами и международные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее раскрыл детали программы визита Моди в Москву.
ТАСС / ЕРА / HARISH TYAGI