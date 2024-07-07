Песков: На Западе отслеживают визит Моди в Россию и придают ему большое значение
Песков: Запад не ошибается, придавая большое значение визиту Моди в Россию
Нарендра Моди и Владимир Путин, 2019 год. Обложка © Kremlin.ru
Запад не ошибается, придавая большое значение грядущему визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным. Тот указал представителю Кремля, что после появления первых слухов о поездке из недружественных стран хлынула "мощная ревность".
Песков — о реакции Запада на визит Нарендры Моди в Россию. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение. И здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение", — ответил Песков.
Напомним, Нарендра Моди прилетит в Россию 8 июля с двухдневным визитом. Ожидается, что премьер-министр Индии и президент РФ Владимир Путин обсудят развитие отношений между нашими странами и международные вопросы. Песков ранее отмечал, что программа поездки будет насыщенной.