Песков: На Западе отслеживают визит Моди в Россию и придают ему большое значение

Запад не ошибается, придавая большое значение грядущему визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным. Тот указал представителю Кремля, что после появления первых слухов о поездке из недружественных стран хлынула "мощная ревность".

Песков — о реакции Запада на визит Нарендры Моди в Россию. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение. И здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение", — ответил Песков.