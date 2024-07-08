В Кремле анонсировали встречу Путина и Моди вечером 8 июля
Песков: Путин и премьер Индии Моди проведут встречу вечером 8 июля
Нарендра Моди и Владимир Путин на саммите БРИКС в 2019 году. Обложка © ТАСС / AP
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сегодня вечером. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня, вы знаете, приезжает с официальным визитом в РФ премьер-министр Индии [Нарендра] Моди. <…> Сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня один на один", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Путин и Моди завтра, 9 июля, проведут переговоры в узком и расширенном составах, но не будут делать заявлений для прессы. Общение глав государств начнётся около полудня.
"Мы ожидаем расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном составе, что в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ", — указал пресс-секретарь президента.
Также представитель Кремля не стал уточнять, где пройдёт неформальная встреча Путина и Моди сегодня вечером. Кроме того, неизвестно, будет ли в ходе переговоров обсуждаться тема Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что Нарендра Моди прилетит в Россию 8 июля с двухдневным визитом. Ожидается, что глава индийского правительства и президент РФ Владимир Путин обсудят развитие отношений между странами и международные вопросы. Дмитрий Песков ранее раскрыл подробности программы визита Моди в столицу РФ.