В Администрации Президента раскрыли главный итог встречи Путина и Моди
Орешкин: Главным итогом встречи Путина и Моди стала программа сотрудничества
Главным итогом встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стала программа сотрудничества обеих сторон до 2030 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что договор касается торговли, сельского хозяйства, продуктов питания, энергетики, промышленной кооперации, а также сферы технологий.
"Результатом переговоров стала согласованная между Россией и Индией программа стратегического сотрудничества, развития стратегических направлений до 2030 года. Такие длительные переговоры — было много вопросов в экономической сфере, потому что все эти направления охватывают ключевые темы нашего взаимодействия", — сказал Орешкин.
Как сообщал Life.ru, накануне индийский премьер-министр прибыл в Россию, а вечером того же дня в неформальной обстановке встретился с Путиным. Сегодня стороны переговорили уже в официальном формате. В ходе беседы Моди предложил российскому лидеру содействие в скорейшем установлении мира на Украине. При этом он отметил, что не претендует на роль посредника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь в беседе с Life.ru усомнился в том, что воинственно настроенный Запад услышит призывы Моди.
Life.ru