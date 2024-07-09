Путин вручил Моди высшую госнаграду России спустя пять лет после присуждения

Глава РФ Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественное вручение прошло в тронном зале в Кремле спустя пять лет после подписания указа о награждении.

Отметим, что указ российский лидер подписал ещё в 2019 году. В документе говорится, что индийского премьера удостоили титула "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".