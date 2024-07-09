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9 июля, 13:43

Путин вручил Моди высшую госнаграду России спустя пять лет после присуждения

Глава РФ Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественное вручение прошло в тронном зале в Кремле спустя пять лет после подписания указа о награждении.

Путин вручил Моди высшую госнаграду РФ спустя пять лет после присуждения. Видео © Life.ru

Отметим, что указ российский лидер подписал ещё в 2019 году. В документе говорится, что индийского премьера удостоили титула "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".

В Кремле объяснили, почему был изменён формат переговоров Путина и Моди
В Кремле объяснили, почему был изменён формат переговоров Путина и Моди

Как сообщал Life.ru, индийский премьер прилетел в Россию 8 июля, а вечером того же дня в Ново-Огарёве состоялись их неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Моди поблагодарил российского лидера за гостеприимство. Сегодня, 9 июля, прошла официальная часть переговоров. В Кремле отметили, что формат беседы был изменён: лидеры не стали проводить встречу в расширенном составе, так как обсудить все вопросы удалось и в узком.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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