В Кремле объяснили, почему был изменён формат переговоров Путина и Моди
Песков: Путин и Моди исчерпывающе обсудили повестку дня в узком составе
Нарендра Моди и Владимир Путин в Кремле. Фото © Life.ru
Формат переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был изменён: лидеры не будут проводить беседу в расширенном составе, так как обсудить все вопросы удалось и в узком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Условились не проводить расширенный состав. Сейчас будет церемония награждения (Путин вручит Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного), и потом уже лидеры попрощаются", — объяснил представитель Кремля.
По его словам, во время встречи в узком составе Путин и Моди общались почти 2,5 часа.
Напомним, что индийский премьер-министр прибыл в Россию 8 июля, а вечером того же дня в Ново-Огарёве состоялись их неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Моди поблагодарил российского лидера за гостеприимство. Сегодня, 9 июля, стартовала официальная часть переговоров, лидеры встретились в Кремле. В ходе беседы Моди предложил президенту РФ содействие в скорейшем установлении мира на Украине.