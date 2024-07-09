В Кремле объяснили, почему был изменён формат переговоров Путина и Моди Песков: Путин и Моди исчерпывающе обсудили повестку дня в узком составе 9 июля, 13:17 Нарендра Моди и Владимир Путин в Кремле. Фото © Life.ru

Формат переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был изменён: лидеры не будут проводить беседу в расширенном составе, так как обсудить все вопросы удалось и в узком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Условились не проводить расширенный состав. Сейчас будет церемония награждения (Путин вручит Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного), и потом уже лидеры попрощаются", — объяснил представитель Кремля.

По его словам, во время встречи в узком составе Путин и Моди общались почти 2,5 часа.