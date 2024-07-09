Яркие шаги и новый золотой век: Что говорят политологи о визите Моди в Россию Востоковед Дворянов: РФ и Индия могут заложить основу для нового золотого века 9 июля, 13:02 Нарендра Моди и Владимир Путин в Кремле. Фото © Life.ru

8 и 9 июля в столице России находится премьер-министр Индии Нарендра Моди: он уже провёл неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным, также в Кремле состоялись двусторонние переговоры. Что этот визит значит для Москвы, Дели и мира, Life.ru узнал у политологов.

Так, политолог, востоковед Сергей Дворянов указал, что в современной политической истории Индии Нарендра Моди является вторым после Джавахарлала Неру премьер-министром Индии, занимающим этот пост третий срок подряд. И его поездка в Россию состоялась сразу после выборов и инаугурации в качестве главы индийского правительства. Как считает собеседник Life.ru, сейчас Моди нужны яркие шаги.

По мнению Дворцова, Москву и Дели объединяют общие интересы: у Индии – огромные человеческие ресурсы, у РФ – территории и природные богатства. Кроме того, эксперт уверен, что Индия поддерживает Россию и в идеологическом отношении, так как обе страны имеют крепкие духовные традиции.

По факту и Моди, и Путин являются верующими людьми. Наш президент демонстрирует свои духовные убеждения так же, как это делает Моди. Чего не скажешь о Китае. Китай – это древняя цивилизация, но сейчас она является по факту атеистической, потому что правит коммунистическая партия. И вот эта идеология атеизма в конечном итоге сводит всё к экономическим показателям. То есть Китай духовно, идейно не столь близок Индии и России. Сергей Дворянов Политолог, востоковед

Поэтому востоковед делает вывод, что на платформе понимания общности в духовной миссии, РФ может вместе с Индией запустить новые глобальные процессы переустройства мира.

"А то, что мир нуждается в переустройстве, очевидно для всех. Именно Индия и Россия сегодня могут запустить новую модель, основанную на духовности, гуманности и моральных принципах справедливости. Краеугольные камни этой модели — справедливость плюс милосердие. Вот эти два принципа и являются фундаментальной основой для построения цивилизации будущего, нового золотого века", — заключил политолог.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко констатирует, что визит Нарендры Моди показывает, что Индия рассматривает Россию как одного из ключевых партнёров. Тем более, что сейчас дипломатическая активность российского президента находится едва ли не на пике за весь период специальной военной операции, и Дели пытается не оставаться в стороне.

Тем более, что тема безопасности, причем не только такой военно-стратегической безопасности и ядерной безопасности, но и тема транспортно-логистической безопасности также сегодня находится на повестке. Плюс Индия и Россия являются участниками многих интеграционных объединений. Это и ШОС, это и БРИКС, безусловно, и Большая Двадцатка. То есть, есть что обсудить. Евгения Войко Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

По словам Войко, Индия в лице Моди пытается заявить о себе, показать, что и у неё есть возможности с Россией общаться, доносить свою позицию и, возможно, даже попытаться повлиять на текущую ситуацию и выйти на некий переговорный процесс, чем занимаются сегодня Китай и Венгрия. Поэтому с точки зрения вот глобальной повестки визит довольно значимый, заключает политолог.

Что касается двусторонних вопросов, то ключевой темой на повестке Путина и Моди эксперт выделяет транспортный коридор Север — Юг. По её словам, в условиях санкций Россия придала этому проекту новую жизнь. Также лидеры могут обсудить сотрудничество в атомной и углеводородной энергетике.

Что касается реакции Запада на переговоры, то Войко считает, что страны смотрят на встречу Путина и Моди с большим интересом и вниманием, возможно, даже с некоторым опасением. Кроме того, визит премьера Индии в Москву развеивает миф о "изоляции" РФ.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина считает, что после встречи Путина и Моди в Москве отношения стран выйдут на новый уровень, та как предполагается подписание целого ряда соглашений, касающихся военного, экономического, финансового и логистического сотрудничества и многих других пунктов.

Говоря же о реакции Запада на этот визит, эксперт напомнила, какую истерику вызвала поездка в РФ премьера Венгрии Орбана. Однако Моди никто "вызвать на ковёр" не сможет.

"Какой шум, крик, какая свистопляска поднялись в результате его визита (Виктора Орбана — Прим. Life.ru). "Да как он мог, да, как он смел?" Его просто отчитывали, как мальчишку. То есть он, лидер суверенной страны, посмел приехать в другую суверенную страну, не получив разрешение у несостоявшегося гинеколога (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — Прим. Life.ru). Конечно, Запад будет недоволен, но Индия так же, как и наша страна, всегда руководствуется своими национальными интересами, и это нормально и прекрасно. Запад будет недоволен, но никто не посмеет вызвать Моди на ковёр", — подчеркнула Ванина.