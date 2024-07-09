Песков усомнился, что Запад услышит призыв Моди к мирному диалогу
Песков: Вряд ли Запад услышит призывы Моди к мирному урегулированию на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Life.ru усомнился в том, что воинственно настроенный Запад услышит премьер-министра Индии Нарендру Моди, который призывает к диалогу между конфликтующими сторонами.
Песков усомнился, что Запад услышит призыв Моди к мирному диалогу. Видео © Life.ru
"А вот сейчас, в эти дни проходит саммит НАТО, риторика которая предшествовала ему свидетельствует о том, что вряд ли услышат, но мы будем дальше следить, какие подходы будут там доминировать. Но мы видим, что всё больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. Можно не соглашаться во многом, но если есть диалог, есть возможность подойти к развязке", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля и тем же вечером переговорил с Владимиром Путиным в неформальной обстановке в президентской резиденции в Ново-Огарёве. Премьер Индии отметил оказанный ему радушный приём. Сегодня началась официальная часть переговоров, в ходе которых Моди предложил российскому коллеге содействие в скорейшем установлении мира на Украине.
Life.ru