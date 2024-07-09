Песков усомнился, что Запад услышит призыв Моди к мирному диалогу

"А вот сейчас, в эти дни проходит саммит НАТО, риторика которая предшествовала ему свидетельствует о том, что вряд ли услышат, но мы будем дальше следить, какие подходы будут там доминировать. Но мы видим, что всё больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. Можно не соглашаться во многом, но если есть диалог, есть возможность подойти к развязке", — сказал представитель Кремля.