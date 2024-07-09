Моди предложил Путину содействие в скорейшем установлении мира на Украине
Моди: Индия готова оказывать любое содействие для достижения мира на Украине
Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Индия является приверженцем мирного решения конфликта на Украине и готова способствовать российско-украинским переговорам. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, во время выступления перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле.
Моди подчеркнул, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным они оба сошлись на мнении о том, что мир должен быть провозглашён "как можно скорее". При этом он сообщил, что Индия готова оказывать "любое содействие" касательно этого вопроса.
"Я могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. Когда я вас слушал, я слышал оптимизм. И возникли надежды на будущее... Ракеты и снаряды не годятся для решения проблем. Мы уверены, что нужен только мирный путь диалога. Диалог необходим", — обратился индийский лидер к российскому и добавил, что за последние пять лет миру пришлось столкнуться с многочисленными проблемами, включая пандемию коронавируса и ряд конфликтов.
Напомним, что Моди прибыл в РФ с официальным визитом вечером 8 июля, в этот же день у политика состоялось неофициальное общение с Владимиром Путиным в резиденции в Ново-Огарёво. Глава правительства Индии был доволен тёплым приёмом. А только что в Кремле началась официальная часть российско-индийских переговоров с участием обоих лидеров, где Владимир Путин поблагодарил индийского коллегу за поиск мирного решения конфликта на Украине.