Моди предложил Путину содействие в скорейшем установлении мира на Украине

Индия является приверженцем мирного решения конфликта на Украине и готова способствовать российско-украинским переговорам. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, во время выступления перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле.

Моди подчеркнул, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным они оба сошлись на мнении о том, что мир должен быть провозглашён "как можно скорее". При этом он сообщил, что Индия готова оказывать "любое содействие" касательно этого вопроса.