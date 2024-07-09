В Кремле начались официальные переговоры Путина и Моди

В Кремле начались официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, первый зампред кабмина Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и другие.

Лидеры разных стран прибыли в Кремль на одном автомобиле Aurus в сопровождении охраны. По пути они активно общались и перешучивались. Примечательно также, кстати, что Путин уступил гостю место справа на заднем сидении авто, где обычно садится сам.