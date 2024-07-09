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9 июля, 10:43

В Кремле начались официальные переговоры Путина и Моди

В Кремле начались переговоры Владимира Путины и Нарендры Моди. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Кремле начались переговоры Владимира Путины и Нарендры Моди. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Кремле начались официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, первый зампред кабмина Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и другие.

В Кремле начались переговоры Владимира Путины и Нарендры Моди. Видео © Life.ru / Павел Баранов

Лидеры разных стран прибыли в Кремль на одном автомобиле Aurus в сопровождении охраны. По пути они активно общались и перешучивались. Примечательно также, кстати, что Путин уступил гостю место справа на заднем сидении авто, где обычно садится сам.

Путин и Моди приехали в павильон "Атом" на ВДНХ
Путин и Моди приехали в павильон "Атом" на ВДНХ

Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля, вечер этого дня он посвятил беседе с Владимиром Путиным в неформальной обстановке в президентской резиденции в Ново-Огарёве. Премьер Индии отметил оказанный ему радушный приём. Сегодня пройдёт официальная часть переговоров.

Александр Юнашев
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