Премьер-министр Индии Моди поблагодарил Путина за приём в Ново-Огарёве
Президент России Владимир Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обложка © Кremlin.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приём в резиденции в Ново-Огарёве. Как написал индийский политический деятель на своей странице в социальной сети Х, он также выразил надежду на укрепление дружбы между странами после переговоров, которые пройдут на следующий день.
"Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня [8 июля] вечером в Ново-Огарёво", — говорится в сообщении индуса, которое написано на русском языке.
Также он заявил, что с нетерпением ждёт переговоров, которые запланированы на 9 июля. По его словам, они, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между двумя государствами.
Напомним, вечером 8 июля в Ново-Огарёве проходили неформальные переговоры Путина и Моди. Во вторник, 9 июля, политики проведут переговоры в узком и расширенном составах, но не будут делать заявлений для прессы.