Премьер-министр Индии Моди поблагодарил Путина за приём в Ново-Огарёве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приём в резиденции в Ново-Огарёве. Как написал индийский политический деятель на своей странице в социальной сети Х, он также выразил надежду на укрепление дружбы между странами после переговоров, которые пройдут на следующий день.

"Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня [8 июля] вечером в Ново-Огарёво", — говорится в сообщении индуса, которое написано на русском языке.