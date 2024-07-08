"Результат очевиден": Путин отметил успехи Моди на посту премьера Индии

Президент РФ Владимир Путин отметил успехи премьер-министра Индии Нарендры Моди, недавно вновь избранного на этот пост. На встрече с азиатским политиком в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво" российский лидер поздравил его с переизбранием на пост главы индийского правительства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в "Ново-Огарёво" на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Это не случайно. Результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результата в интересах Индии и индийского народа", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что "результат очевиден", о чём свидетельствует третье место Индии в объёме мировой экономики. Также лидер РФ отметил успехи страны в демографии: в Индии самый высокий показатель в мире по рождаемости (23 миллиона человек в год). И это не просто цифры, пояснил Путин.

"Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определённую, что очень важно", — указал президент РФ.