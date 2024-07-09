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9 июля, 09:41

Путин и Моди приехали в павильон "Атом" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ, чтобы принять участие в совместной экскурсии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Владимир Путин и Нарендра Моди на ВНДХ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Российский и индийский лидеры встретились у входа в павильон "Атом" и проследовали внутрь. Экспозиция павильона посвящена истории российской ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях. Судя по поведению Нарендры Моди, он находится под впечатлением от своего визита.

Напомним, что Моди прилетел в Россию 8 июля, а вечером этого дня у них с президентом России Владимиром Путиным состоялись неформальные переговоры в резиденции в Ново-Огарёве. Индийский лидер отметил гостеприимство российского коллеги, поблагодарив за тёплый приём. Сегодня политики проведут переговоры в узком и расширенном составах, однако по их итогам заявлений для прессы сделано не будет.

Путин и Моди сегодня посетят павильон "Атом" на ВДНХ
Путин и Моди сегодня посетят павильон "Атом" на ВДНХ
Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил

Владимир Озеров
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