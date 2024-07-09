Путин и Моди приехали в павильон "Атом" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ, чтобы принять участие в совместной экскурсии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Российский и индийский лидеры встретились у входа в павильон "Атом" и проследовали внутрь. Экспозиция павильона посвящена истории российской ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях. Судя по поведению Нарендры Моди, он находится под впечатлением от своего визита.