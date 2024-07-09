Путин и Моди сегодня посетят павильон "Атом" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди беседовали вчера около трёх часов в неформальной обстановке, а сегодня посетят ВДНХ. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера около трёх часов Путин прообщался с Моди в неформальной обстановке. Было достаточно содержательное сообщение. Общались один на один", — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня, 9 июля, Путин и Моди планируют посетить ВДНХ и осмотреть павильон "Атом", после чего их переговоры продолжатся в Кремле.

"Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в Россию. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон атомной энергии "Атом", один из интереснейших павильонов в экспозиции ВДНХ. Потом они отправятся в Кремль", — сообщил он.