Путин и Моди сегодня посетят павильон "Атом" на ВДНХ
Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди беседовали вчера около трёх часов в неформальной обстановке, а сегодня посетят ВДНХ. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера около трёх часов Путин прообщался с Моди в неформальной обстановке. Было достаточно содержательное сообщение. Общались один на один", — сообщил представитель Кремля.
Песков добавил, что сегодня, 9 июля, Путин и Моди планируют посетить ВДНХ и осмотреть павильон "Атом", после чего их переговоры продолжатся в Кремле.
"Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в Россию. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон атомной энергии "Атом", один из интереснейших павильонов в экспозиции ВДНХ. Потом они отправятся в Кремль", — сообщил он.
В Кремле беседа продолжится в узком составе, хотя её участников будет достаточно много, отметил пресс-секретарь президента. Затем состоится "важное протокольное мероприятие", о котором Кремль расскажет дополнительно. После этого российско-индийские переговоры будут проходить в формате официального завтрака. В нём примут участие делегации двух стран. Кроме того, будут рассмотрены доклады профильных руководителей ведомств. Песков добавил, что вечером российский лидер проведёт несколько закрытых рабочих встреч и совещаний.
Напомним, что индийский премьер-министр прибыл в Россию 8 июля, а вечером того же дня в Ново-Огарёве состоялись их переговоры с Владимиром Путиным. Моди поблагодарил российского лидера за гостеприимство. Сегодня начнётся официальная часть переговоров, которые будут проводиться в узком и расширенном составах, однако заявлений для прессы по их итогу сделано не будет.