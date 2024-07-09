Премьер Индии рассказал о новом шаге в отношениях с Россией
Премьер Индии Моди анонсировал открытие консульств в Екатеринбурге и Казани
Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге. Об этом во время встречи с индийской общиной сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди, прибывший в Москву с деловым визитом.
"Хочу поделиться с вами ещё одной хорошей новостью, мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество", — заявил индийский лидер.
Напомним, что Моди прибыл в Россию 8 июля, а вечером этого дня у них с президентом России Владимиром Путиным прошли неформальные переговоры в резиденции в Ново-Огарёве. Индийский лидер поблагодарил российского коллегу за тёплый приём. Сегодня у глав государств состоится официальная часть переговоров, которые будут проведены как узким, так и расширенным составом, но заявлений для прессы по их итогу сделано не будет.
Telegram / "Кремль. Новости"