Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 07:39

Премьер Индии рассказал о новом шаге в отношениях с Россией

Премьер Индии Моди анонсировал открытие консульств в Екатеринбурге и Казани

Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге. Об этом во время встречи с индийской общиной сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди, прибывший в Москву с деловым визитом.

"Хочу поделиться с вами ещё одной хорошей новостью, мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество", — заявил индийский лидер.

Путин с ветерком покатал Моди на электрокаре по саду в Ново-Огарёве
Путин с ветерком покатал Моди на электрокаре по саду в Ново-Огарёве

Напомним, что Моди прибыл в Россию 8 июля, а вечером этого дня у них с президентом России Владимиром Путиным прошли неформальные переговоры в резиденции в Ново-Огарёве. Индийский лидер поблагодарил российского коллегу за тёплый приём. Сегодня у глав государств состоится официальная часть переговоров, которые будут проведены как узким, так и расширенным составом, но заявлений для прессы по их итогу сделано не будет.

Обложка ©

Telegram / "Кремль. Новости"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров