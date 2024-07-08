Путин с ветерком покатал Моди на электрокаре по саду в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин покатал премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по саду в своей подмосковной резиденции "Ново-Огарёво". Новые кадры неформатной встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин проводит экскурсию Моди по саду резиденции. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В свою очередь Моди в ходе беседы с Путиным назвал его своим другом. Он также поблагодарил российского лидера за приглашение в резиденцию.

"Побывать у друга дома — это очень приятно. Конечно, большая радость, что вы пригласили меня к себе домой. Я хотел бы поблагодарить за интересную программу и тёплые слова. Весьма признателен", — сказал глава индийского правительства.