Путин с ветерком покатал Моди на электрокаре по саду в Ново-Огарёве
Путин покатал Моди на электрокаре по саду в своей резиденции в Ново-Огарёве
Президент России Владимир Путин покатал премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по саду в своей подмосковной резиденции "Ново-Огарёво". Новые кадры неформатной встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин проводит экскурсию Моди по саду резиденции. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В свою очередь Моди в ходе беседы с Путиным назвал его своим другом. Он также поблагодарил российского лидера за приглашение в резиденцию.
"Побывать у друга дома — это очень приятно. Конечно, большая радость, что вы пригласили меня к себе домой. Я хотел бы поблагодарить за интересную программу и тёплые слова. Весьма признателен", — сказал глава индийского правительства.
Также Моди прокомментировал прошедшие весной парламентские выборы в Индии, назвав их "важными и масштабными". Как отметил премьер, в его стране впервые за 60 лет правительство одной правящей коалиции (Национально-демократический альянс, НДА) было избрано в третий раз подряд. Политик также подчеркнул, что его принцип — реформировать, исполнять и преобразовывать. Моди выразил уверенность в том, что на третьем сроке он будет работать втрое больше.
Как сообщал Life.ru ранее, вечером в понедельник, 8 июля, в Ново-Огарёве проходят неформальные переговоры Путина и Моди. Российский лидер угостил гостя чаем, свежими ягодами и восточными сладостями на веранде резиденции. Официальная часть визита индийского премьера состоится во вторник, 9 июля.
Напомним, что лидеры России и Индии ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020 (из-за пандемии коронавируса) и 2023 года: тогда Путин и Моди только созванивались. В этом году Нарендра Моди решил лично прилететь в Россию. В Кремле ранее раскрыли подробности программы визита политика в столицу РФ, а сам индийский премьер опубликовал сообщение на русском языке, заявив, что Индия ожидает дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией.
Telegram / Кремль. Новости