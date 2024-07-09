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9 июля, 10:48

Путин позвал Моди на саммит БРИКС

Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре.

"Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС", — обратился российский лидер к индийскому коллеге во время переговоров в Кремле.

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Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля и тем же вечером переговорил с Владимиром Путиным в неформальной обстановке в президентской резиденции в Ново-Огарёве. Премьер Индии отметил оказанный ему радушный приём. Сегодня пройдёт официальная часть переговоров.

Александр Юнашев
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