Путин позвал Моди на саммит БРИКС
Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре.
"Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС", — обратился российский лидер к индийскому коллеге во время переговоров в Кремле.
Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля и тем же вечером переговорил с Владимиром Путиным в неформальной обстановке в президентской резиденции в Ново-Огарёве. Премьер Индии отметил оказанный ему радушный приём. Сегодня пройдёт официальная часть переговоров.