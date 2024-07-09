Путин позвал Моди на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре.

"Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС", — обратился российский лидер к индийскому коллеге во время переговоров в Кремле.