Путин поблагодарил Моди за усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом российский лидер заявил во время официальных переговоров с индийским коллегой в Кремле.

"Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путём", — сказал глава Российской Федерации почётному гостю.