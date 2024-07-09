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9 июля, 10:51

Путин поблагодарил Моди за усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине

Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди в Кремле. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди в Кремле. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом российский лидер заявил во время официальных переговоров с индийским коллегой в Кремле.

Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за усилия по мирному урегулированию конфликту на Украине. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путём", — сказал глава Российской Федерации почётному гостю.

"Глинтвейн" для индийского друга: Путин показал Моди конюшню в Ново-Огарёве и шоу на арене
"Глинтвейн" для индийского друга: Путин показал Моди конюшню в Ново-Огарёве и шоу на арене

Напомним, что Моди прилетел в РФ с официальным визитом вечером 8 июля, в этот же день у политика состоялось неофициальное общение с Владимиром Путиным в ново-огарёвской резиденции. Глава правительства Индии остался очень доволен тёплым приёмом. А только что в Кремле началась официальная часть российско-индийских переговоров с участием обоих лидеров.

Юрий Лысенко
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